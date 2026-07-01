Türkei

Türkei

Bericht in kizilbayrak

 "Kizil Bayrak" ist eine in der Türkei erscheinende Wochen-Zeitung, die auch mit Bir-Kar verbunden ist. In ihr erschien ein Bericht über die Polizeigewalt gegen Verteiler der Kollegenzeitung Vorwärtsgang und eine Solidaritätserklärung.

 

https://kizilbayrak85.net/ana-sayfa/haber/dunya/audi-neckarsulmda-devrimcilere-saldiri 