Internationale Arbeitersolidarität

Internationale Arbeitersolidarität

Spanischsprachiges Online-Medium berichtet über MLPD, VW und Polizeigewalt

Das spanischsprachige Online-Medium Invertag berichtet über die von der MLPD öffentlich gemachten Pläne von VW, 100.000 Arbeitsplätze zu vernichten und Werke zu schließen. Es berichtet auch über die brutalen Polizeiübergriffe auf die Verteilerinnen und Verteiler der Kollegenzeitung "Vorwärtsgang".

 

Hier geht es zur Inverta-Berichterstattung.