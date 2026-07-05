Spartakist: Volle Solidarität mit den Genossen der MLPD gegen die Repression!

Liebe Genossinnen und Genossen, wir Spartakisten solidarisieren uns voll und ganz mit den Verteilern der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang" und den Genossen der MLPD, die am Montag, dem 29. Juni in Neckarsulm brutal von der Polizei verhaftet wurden. Wir fordern zusammen mit euch, dass alle Anzeigen gegen die Verteiler und MLPD-Repräsentantinnen sofort fallengelassen werden!

Der massive Angriff auf die Automobilbelegschaften bei VW, Audi, Mercedes und darüber hinaus ist ein Angriff auf einen der stärksten und bestorganisierten Teil der Arbeiterklasse. Die Staatsrepression gegen euch vor dem Audi-Werk in Neckarsulm soll ein Zeichen der Einschüchterung setzen. Wir werden diesen Angriff auf euch in der Arbeiterbewegung, unter Linken und der Gewerkschaft in unseren Arbeitsfeldern bekannt machen.

Wir Spartakisten werden gegenüber anderen sozialistischen Organisationen und in der Gewerkschaft dafür eintreten, euch gegen diese Repression zu verteidigen. Für uns ist das ein notwendiger Teil davon, dafür zu kämpfen, die Arbeiter zu vereinen und gemeinsame klassenkämpferische Verteidigungsaktionen der Gewerkschaften gegen die Kapitalisten vorzubereiten.

Mit solidarischen Grüßen, Philipp Clyde für die Spartakisten

Siehe auch: Interview mit Philipp und Nadja von der Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands