„Statt zurück zur 40-Stunden-Woche steht die Verkürzung auf 30 Stunden an“

Die kämpferischen Reden der Funktionäre entsprachen der Stimmung der Demonstrantinnen und Demonstranten, die wir MLPD-Genossinnen und -Genossen bei den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen eindrucksvoll mitbekommen haben. Fast alle stimmten uns zu, dass mit diesem Protest „die Hämmer“ des Vorstandes nicht wegzukriegen sind. „Streik ist genau das Richtige.“

Wie aber kann aus dem „Wäre“ tatsächlich ein Streik organisiert werden? Hier war erstmal wichtig, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter durch die MLPD von den Streikplänen ausgehend von VW ab dem 8. Juli erfahren haben.

Dass die Gewerkschaft oder gar der Betriebsrat in Deutschland nicht zum Streik aufrufen darf und niemand stellvertretend für die Belegschaften einen selbständigen Streik organisieren kann, das war den meisten nicht bekannt. Es gab eine Auseinandersetzung darüber, dass diese Angriffe von Konzernen nicht hauptsächlich aus „Managementfehlern“ herrühren – wobei die "Ola-(Källenius)-Raus"-Rufe völlig berechtigt sind. Auch dass die Regierung schuld ist, wie vonseiten der AfD und des „Zentrums“ verbreitet wird, darf nicht dazu führen, Mercedes oder VW aus der Schusslinie zu nehmen. Es ist der Kapitalismus, der in der Krise ist. Ausgebeutet werden wir durch Monopole und den Staat – so unsere Argumentation.



Deshalb ist der Vorschlag der MLPD für ein Kampfprogramm mit der Überschrift „Neue Perspektiven gefragt“, das wir unter den Kollegen verbreiteten, jetzt so wichtig.

Einig war man sich: Das hier war erst der Anfang! Und es tut Not, dass die Belegschaften in der Automobilindustrie konzernübergreifend kämpfen!