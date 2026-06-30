Indonesien
Studentenproteste gegen Regierung Prabowo – Widerstand gegen Militarisierung und Faschisierung
In Indonesien entbrannten Mitte Juni 2026 Studentenproteste in Jakarta und weiteren Städten gegen die Politik von Präsident Prabowo Subianto.
Korrespondenz
Zentrale Forderungen der Demonstranten:
- Senkung der Benzin- und Lebensmittelpreise
- Streichung teurer und als „verschwenderisch" kritisierter Regierungsprogramme
- Starke Kritik an der Militarisierung der Gesellschaft und der zunehmenden Einbindung des Militärs in zivile Angelegenheiten
- Ablehnung der Faschisierung des Staatsapparats unter Prabowo
Die Proteste unter dem Motto „Heading to Bankrupt Indonesia" richten sich nicht nur gegen die wirtschaftliche Belastung der Bevölkerung, sondern auch explizit gegen ultrareaktionäre und faschistische Tendenzen: die Ausweitung militärischer Macht, Repression und die Aushöhlung demokratischer Rechte und Freiheiten.
Hunderte bis über 1.500 Studierende zogen durch die Hauptstadt, errichteten Barrikaden und stießen auf ein massives Polizeiaufgebot. Es kam zu Auseinandersetzungen.