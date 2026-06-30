Studentenproteste gegen Regierung Prabowo – Widerstand gegen Militarisierung und Faschisierung

Zentrale Forderungen der Demonstranten:

Senkung der Benzin- und Lebensmittelpreise

Streichung teurer und als „verschwenderisch" kritisierter Regierungsprogramme

Starke Kritik an der Militarisierung der Gesellschaft und der zunehmenden Einbindung des Militärs in zivile Angelegenheiten

Ablehnung der Faschisierung des Staatsapparats unter Prabowo

Die Proteste unter dem Motto „Heading to Bankrupt Indonesia" richten sich nicht nur gegen die wirtschaftliche Belastung der Bevölkerung, sondern auch explizit gegen ultrareaktionäre und faschistische Tendenzen: die Ausweitung militärischer Macht, Repression und die Aushöhlung demokratischer Rechte und Freiheiten.

Hunderte bis über 1.500 Studierende zogen durch die Hauptstadt, errichteten Barrikaden und stießen auf ein massives Polizeiaufgebot. Es kam zu Auseinandersetzungen.