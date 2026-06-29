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Treff International: Fotoausstellung „Palästina soll leben“

Treff International: Fotoausstellung „Palästina soll leben“
Ein Foto des Münchner Fotografen Fritz Schiel (foto: privat)

Am Freitag, den 3. Juli, findet im Treff International, Reuterstraße 15, Berlin-Neukölln, die Fotoausstellung „Palästina soll leben“ statt. Zu bewundern sind Bilder, die eine Jury ausgewählt hat. Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen.

 