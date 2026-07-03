Mercedes-Benz

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Über 33.000 Mercedes-Beschäftigte setzen starkes Zeichen beim bundesweiten Aktionstag

Stuttgart / Düsseldorf / Rastatt etc., 3. Juli 2026: Mit einer beeindruckenden Mobilisierung haben am Freitag mehr als 33.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz an allen großen Standorten (u. a. Stuttgart-Untertürkheim, Sindelfingen, Rastatt, Bremen, Düsseldorf, Berlin, Ludwigsfelde) ein klares Signal gegen die Spar- und Kürzungspolitik des Konzernvorstands gesetzt. Unter dem Motto „Jetzt reicht’s! Standorte sichern, Tarifstandards verteidigen!“ zogen die Kolleginnen und Kollegen vor die Werkstore. Die Rote Fahne Redaktion wird weiter berichten.