Emden

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Über 4000 VW-Beschäftigte protestieren

Im ostfriesischen Emden haben am Freitag laut IG Metall mehr als 4.000 Beschäftigte des Volkswagen-Werks gegen die verschärften Angriffe des Konzerns demonstriert. Die Proteste richten sich vor allem gegen drohende Stellenstreichungen von bis zu 100.000 Jobs weltweit und mögliche Werksschließungen in Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm. Die Kundgebung in Emden war Teil eines bundesweiten Aktionstags der IG Metall, an dem auch Tausende Mercedes-Beschäftigte teilnahmen.