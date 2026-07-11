„Viel Spaß, haut rein und ein schönes Horster-Mitte-Sommerfest“

Sie begrüßte die schon zahlreich anwesenden Besucherinnen und Besucher, davon viele Nachbarinnen und Nachbarn, die sich schon sichtlich freuten und sich bei Top-Sommerwetter das leckere Essen, bestehend aus Original Thüringer Rostbratwürsten, Waffeln und Crêpes, Grillhähnchen, aber auch veganen Köstlichkeiten, schmecken ließen.

Lisa Gärtner begrüßte herzlichst die Mieterinnen und Mieter des Dienstleistungszentrums Horster Mitte: MLPD und den Jugendverband REBELL samt Kinderorganisation Rotfüchse, die Anwaltskanzlei Meister & Partner, die Arztpraxis Günter Wagner, den Kultursaal Horster Mitte, die Rote Fahne Redaktion, die Sportvereine Kampfsport International und SV Horst Emscher 08 und noch viele meh, die in diesem lebendigen Haus hren Sitz haben.

Weiter stellte sie das Programm dieses Tages vor:

Zeitgleich mit der Eröffnung begann das Street-Soccer-Turnier des Verbands REBELL auf der Wiese hinter dem Schloss Horst. Hier wird aktuell schneller und mitreißender Kleinfeldfußball gezockt. Noch bis 18 Uhr findet der Nachbarschaftsflohmarkt statt. „Also schaut jetzt schon mal; die besten Schnäppchen sind noch da. Ab 18 Uhr ist die Chance vertan“, so Lisa Gärtner. Ab 15.30 Uhr finden der Tanzworkshop für Kinder und Jugendliche, der Gitarrenschnupperkurs, das Kinderschminken, ein Mitmachtraining von Kampfsport International und vieles mehr statt. Eine Hüpfburg für die Kleinsten wird es auch geben.

Ebenfalls ab 15.30 Uhr beginnt auf der großen Bühne auf dem Parkplatz vor der Horster Mitte die Kulturbühne. Hier gibt es Liedvorführungen, Rap, Zumba und vieles mitreißendes mehr.

Besonders wies sie auf die Gesprächsrunden hin, die im Kultursaal Horster Mitte stattfinden werden:

Um 16.30 Uhr heißt es: „Was steht in dem neuen Buch ‚Die Lehre von der Denkweise‘?“ der Autorinnen und Autoren Gabi Fechtner, Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel. Lisa Gärtner gab auch schon den heißen Tipp, dass das am Pavillon der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, deren Leiter Stefan Engel ist, vorbestellt werden kann. Die Gesprächsrunde wird mit Stefan Engel stattfinden.

Um 17.15 Uhr gibt es einen Erfahrungsaustausch des Jugendverbandes REBELL gegen Faschismus und Krieg in Schule und Gewerkschaftsjugend. Um 18 Uhr gibt es eine brandaktuelle interessante Veranstaltung im Kultursaal: "Die Arbeiteroffensive wird geboren". Mit Berichten live von den Brennpunkten VW, Audi, Mercedes ... und der Ruhrpott-Rebellion und mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD. Diese Veranstaltung wurde aus aktuellem Anlass neu ins Programm genommen. Die urspünglich für 18 Uhr geplante Veranstaltung fällt dafür aus.

Um 16.30 Uhr und um 18.30 Uhr wird es Führungen durch das Willi-Dickhut-Haus und das Willi-Dickhut-Museum geben.

Das Abendprogramm wird ab 19 Uhr mit Livemusik der Gelsenkirchener Rapp-Formation „House of Arts“, den Rockern von „69 Shotz“ und der Rockband „Gehörwäsche“ aus Köln geben.

Vernissage im Kultursaal Horster Mitte

Weiterhin findet heute den ganzen Tag die er GelsenkirAusstellung der Gelsenkirchenr Künstler Helge von Czaplinski, Andrea Knorr und Sedat Danisman statt. Der Beginn gestern Abend mit 60 bis 70 Besucherinnen und Besuchern, war bereits ein gelungener Start in das Sommerfestwochenende. "Ich habe gestern drei Bilder verkauft und bin wirklich zufrieden. Es hat Spaß gemacht und so soll es sein", so Helge von Czaplinski.



Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: „Viel Spaß, haut rein und ein schönes Horster-Mitte-Sommerfest“, so Lisa Gärtner, die das Fest damit eröffnete.