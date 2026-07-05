Vorgestern gegründet, und am Wochenende schon voll aktiv: Das Widerstandskomitee gegen die Werksschließung

Mit dem Plan zur Werksschließung von Audi Neckarsulm greift der VW-Vorstand die ganze Region Heilbronn-Franken an. Es geht um die Existenzgrundlage von Zehntausenden Arbeiterfamilien, im Werk und bei Zuliefererbetrieben. Es geht um Auszubildende und ihre Zukunft. Daher dürfen die Audianer nicht allein stehen. Am 3.7. hat sich in Heilbronn ein überparteiliches Widerstandskomitee gegen die Werksschließung gegründet. Über 30 Arbeiterinnen und Arbeiter, Partner von Audi-Beschäftigten, Gewerkschafter, Umweltschützer, Jugendliche und Rentner kamen in die Frauenräume der Kulturfabrik „Zigarre“. Ihr gemeinsames Anliegen ist die Unterstützung des Kampfs um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz. Die Anwesenden waren empört über die Polizei-Einsätze gegen Verteiler der Kollegenzeitung Vorwärtsgang und Aktivistinnen der MLPD. Mehrere Beteiligte berichteten vom Verlauf der Aktion, aber auch von der Unterstützung für ihr mutiges Auftreten. Laufend gehen Solidaritätserklärungen ein, von Gewerkschaftern, Migrantenvereinen, Arbeiterparteien u.a.. Die MLPD organisiert mit ihrem Nachrichtenportal www.rf-news.de bundesweit und international die Solidarität der Automobilarbeiter und ihrer Familien.

Rotfüchse malen schönes buntes Transparent für einen Händedruck

Und die Freundinnen und Freunde vom Widerstandskomitee selbst erzählen gestern Abend: "Gestern erst gegründert und heute schon unübersehbar vor dem Volksfest aktiv. Die Farbe auf dem Transparentstoff ist noch nicht ganz trocken, schon kommen die ersten Passanten um sich mit den Audi-Kollegen gegen die Werkschließung mit ihrer Unterschrift auf dem Transparent zu solidariseren. Auch Kinder von der Kinderorganisation Rotfüchse haben ein schönes buntes Transparent vorbereitet. Hier können Kinder einen Händeabdruck hinterlassen, um den Kollegen zu zeigen, dass sie nicht alleine stehen. Die Aktion ist noch nicht zu Ende, da zählt das Transparent über 80 Unterschriften und 22 Kinderhände. Trotz Kirmesstimmung gibt es viele Gespräche. Ein großer Teil hat von den Schließungsplänen noch gar nichts gehört und ist entsetzt. Es gibt auch Stimmen, die meinen es sei sowieso schon alles gelaufen. Dem widersprechen wir entschieden und haben mit der Forderung „Ab 8.7. - Mitbestimmung durch Streik" die richtige Antwort. Das trifft auf Zustimmung - aber auch auf die Frage, der Frage wie das genau laufen kann. Es gibt also noch genügrend Stoff zum Klären!