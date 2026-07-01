VW will „durchregieren“

„Mit allen Mitteln“ – heißt es dort – will der VW-Vorstand seine Pläne durchziehen. Der Artikel spricht offen vom „Durchregieren im Konzern“. Schon lange träumen die deutschen Konzerne vom chinesischen Vorbild: autoritär, ohne sozialen Klimbim.

Auch die lästige VW-Mitbestimmung soll weg. Sie ist jetzt schon offen in der Krise.



Statt Illusionen in Mitbestimmung durch reformistische Stellvertreter – Mitbestimmung durch Streik ab dem 8. Juli! Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil!