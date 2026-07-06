Was besprach Cem Özdemir mit dem Audi-Chef?

Zugegen waren auch die Chefs der Zulieferer Bosch, ZF und Mahle. Thema: Probleme der Autoindustrie. Auffällig: mit dem Audi-Chef Döllner traf sich Özdemir vor drei Wochen zu einem Einzelgespräch. Zu dem Zeitpunkt muss in der VW-Konzernspitze der Plan der Werkschließungen beschlossen worden sein. Das „Manager Magazin“ berichtet von einer Befragung von neun VW-Vorstands- und Aufsichtsrat-Mitgliedern in dem Zeitraum. Sechs hätten die Lage für VW als „existenzgefährdet“ bewertet. Hat der Audi-Chef mit dem Grünenpolitiker Cem Özdemir auch mögliche Polizeieinsätze gegen Proteste gegen die Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm besprochen?