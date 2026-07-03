Liebe Kolleginnen und Kollegen, was muss Audi für eine Panik haben! Wenn sie so rabiat und gegen jede demokratischen Rechte gegen euch vorgehen, zeigt das nur Eines: Ihr müsst recht haben!



Es hat uns wirklich empört, dass sie dabei sogar eine über 70-jährige Frau verletzt haben! Großen Respekt, dass sie am nächsten Tag schon wieder gemeinsam mit euch aktiv geworden ist!

Sie wollen nicht, dass die "Mitbestimmung durch Streik" ab dem 8. Juli 2026 um sich greift. Umso mehr versprechen wir euch: Wir werden das unter den Bergarbeitern in Gelsenkirchen publik machen und selber dafür eintreten, dass die "Mitbestimmung durch Streik" Schule macht!



Die Bergarbeiter und ehemaligen Kumpel wissen und haben es u. a. beim großen Bergarbeiterstreik 1997 hunderttausendfach erlebt: Wenn wir zusammenhalten und zusammen kämpfen, können wir die Pläne der Monopole durchkreuzen! Volle Solidarität! Das muss ein Nachspiel haben!

Grüßt alle Kolleginnen und Kollegen von uns.