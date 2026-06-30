Ruhrpott-Rebellion
Weitere Aktionen gegen Angriffe auf erkämpfte demokratische Rechte
Auch jetzt noch werden neue Aktionen, die im Rahmen der "Ruhrpott-Rebellion" der IG Metall stattfinden werden, gemeldet.
Aber auch andere Aktionen gegen Angriffe auf erkämpfte demokratische Rechte der Massen werden stattfinden.
Hier eine Liste an neuen Terminen:
- 2. Juli: Siegburg: 17 Uhr
- 4. Juli: Remscheid: 13 Uhr, An der Zange.
- 7. Juli: Siegen: Um 17 Uhr am Siegufer.
- 8. Juli: Münster: 18 Uhr, Hafenplatz.
- 10. Juli: Sauerland: Neheim: "Wir sind sauer".