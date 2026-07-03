Solidarität mit den Audi-Kolleginnen und -Kollegen beim Volksfest in Heilbronn

In Heilbronn ist an diesem Wochenende großes Volksfest. Das Widerstandskomitee gegen die Schließung des Audi-Werks in Heilbronn wird dort kontinuierlich einen Stand machen, mit einem Transparent "Ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik". Es gibt eine Kinder-Mal-Aktion und eine Bastelstraße. Die Rotfüchse Baden-Württemberg wollen kleine Grüße an die Audiarbeiter basteln.

Die Freunde vom Widerstandskomitee freuen sich über Kaffee- und Kuchenspenden. Es ist Zeit zum Gespräch und zum gegenseitigen Kennenlernen.und gegenseitigen Kennenlernen. Alle sind eingeladen!

Samstag, 14 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr

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