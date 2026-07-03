Widerstandskomitee - mit Sharepic
Solidarität mit den Audi-Kolleginnen und -Kollegen beim Volksfest in Heilbronn
Das Widerstandskomitee gegen die Werkschließung von Audi Neckarsulm macht am Samstag, dem 4. Juli, und am Sonntag, dem 5. Juli, eine tolle Aktion.
In Heilbronn ist an diesem Wochenende großes Volksfest. Das Widerstandskomitee gegen die Schließung des Audi-Werks in Heilbronn wird dort kontinuierlich einen Stand machen, mit einem Transparent "Ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik". Es gibt eine Kinder-Mal-Aktion und eine Bastelstraße. Die Rotfüchse Baden-Württemberg wollen kleine Grüße an die Audiarbeiter basteln.
Die Freunde vom Widerstandskomitee freuen sich über Kaffee- und Kuchenspenden. Es ist Zeit zum Gespräch und zum gegenseitigen Kennenlernen.und gegenseitigen Kennenlernen. Alle sind eingeladen!
Samstag, 14 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr