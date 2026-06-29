"Wie Bosniens Bauern ihr Land verlieren!"

In Bosnien und anderen Balkanländern wird der Hauptteil der Energie noch durch Kohleverbrennung erzeugt. Der Film zeigt die rücksichtslose Kohleausplünderung durch einen Großkonzern, der die Bauern und die Umwelt ruiniert und vergiftet, die Gesundheit der Bevölkerung usw. Er unterstreicht anschaulich, wie richtig die Beschlüsse der Internationalen Bergarbeiterkonferenz zur Verantwortung und der Kampf der Bergbaukumpel für Arbeitsplätze und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen vor der Profitwirtschaft waren.



Und er unterstreicht, wie überaus bedeutend die internationale Koordinierung ihrer Kämpfe ist. Auch mit den Kumpels auf dem Balkan sollten diese gefördert werden. Eine sehenswerte Dokumentation, die zur Diskussion und zum Kampf um die Denkweise zur Bewusstseinsbildung herausfordert.

Hier gibt es die Dokumentation