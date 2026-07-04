Wir verurteilen die Kriminalisierung der Arbeitersolidarität

Liebe Kämpfer für Arbeitsplätze bei Audi / Volkswagen. Der Rode Morgen verurteilt die Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch die Konzernspitze von Audi Neckarsulm. Die Audi-Geschäftsleitung ließ die Polizei anrücken und sieben Verteiler der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ brutal festnehmen. Auch solidarische Repräsentantinnen und Repräsentanten der MLPD waren dabei. Sie sind bei Audi aufgrund der Erfahrungen in den Kämpfen bei anderen Werken, wie von VW und Mercedes, gefürchtet.

Weil der Klassenkampf schärfer wird, hilft der Staat den Monopolen bei der Unterdrückung der Arbeiterkämpfe. Solidarität ist gefragt. Arbeiter helfen einander. Der Rode Morgen wünscht euch guten Erfolg im Kampf um jeden Arbeitsplatz und um jeden Ausbildungsplatz.

Für Rode Morgen Wim van Wijk