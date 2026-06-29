Japan
Yokosuka: Anti-Kriegs-Aktivisten demonstrieren
Japanische Anti-Kriegs-Aktivisten versammelten sich am Sonntag vor dem US-Marinestützpunkt in Yokosuka zu ihrem monatlichen Protest. Ihre mitgeführten Plakaten richteten sich vor allem gegen den Plan des US-Rüstungsunternehmens Anduril Industries, das Werk von Nissan Motor Co. in Oppama (Präfektur Kanagawa) zu übernehmen und zu einer Fertigungsstätte für Militärdrohnen umzubauen. Offensichtlich strebt Anduril den Aufbau einer Produktionsbasis in Japan an, wobei möglicherweise ehemalige Werksmitarbeiter wieder eingestellt und Drohnen an die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte geliefert werden sollen. Eine der Demonstranten trugen auch Plakate mit "Kein Krieg gegen den Iran".