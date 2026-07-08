Polizei Heilbronn
39 Anzeigen gegen Verteiler von Kollegenzeitung und solidarische Menschen
Wie die Pressestelle der Polizei Heilbronn auf Anfrage der Rote Fahne Redaktion mitteilte, werden aktuell "beim zuständigen Polizeirevier Neckarsulm 39 Anzeigen in der Sache bearbeitet. Anzumerken ist, dass manche Personen mehrfach zur Anzeige gelangten." Die Redaktion protestiert gegen die Kriminalisierung der Arbeitersolidarität in dieser Sache und fordert die sofortige Niederschlagung der Anzeigen und im Gegenzug die Bestrafung der für die völlig unverhältnismäßige Polizeibrutalität gegen die Betroffenen verantwortlichen Beamten.