9. Juli: Gewerkschaftliche Aktionen an VW-Standorten - hier Orte und Uhrzeiten

Rote Fahne News hat gestern Abend gemeldet "IG Metall ruft zu Aktionstag am 9. Juli auf – selbständiges Startsignal des Kampfes am 8. Juli" und die Fragen aufgeworfen: "Wieso die Aktivität beschränken auf Vertrauensleute? Das geht alle Arbeiter etwas an! Und wieso abwarten auf den Tag der Aufsichtsratssitzung? Vorher ein Signal des Kampfs und Streiks geben!"

Zu den Aktionen der IG Metall am 9. Juli informiert die IG Metall auf ihrer Webseite: "Die Vertrauensleute und Betriebsräte der IG Metall im Volkswagen-Konzern zeigen angesichts der aktuellen Berichterstattung über die Kahlschlagspläne sowie die Angriffe auf die Mitbestimmung durch den Volkswagen-Vorstand Flagge. Am Donnerstag, 9. Juli, finden deshalb an allen Standorten des VW-Konzerns in Deutschland Aktionen statt. Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, erklärt dazu: „Das ist ein klares Signal an den Vorstand: Nicht mit uns! Die Beschäftigten haben ihre Beiträge geleistet. Anstatt die Versäumnisse der letzten Jahre auf dem Rücken der Belegschaft abzuladen: Kümmert euch um das Optimierungspotenzial zwischen den Marken und bessere Zusammenarbeit. Die ständigen Angriffe auf die Rechte der Kolleginnen und Kollegen nehmen wir nicht ohne Gegenwehr hin."

Daniela Cavallo (Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG) sowie Thorsten Gröger (Verhandlungsführer der IG Metall zum Haustarifvertrag bei Volkswagen) treten in Wolfsburg vor die Presse.