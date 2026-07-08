IG Metall
9. Juli: Gewerkschaftliche Aktionen an VW-Standorten - hier Orte und Uhrzeiten
Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat von Volkswagen in Wolfsburg, um über drastische Angriffe auf die Belegschaft zu beraten. Die IG Metall ruft zu Protestaktionen am gleichen Tag auf.
Rote Fahne News hat gestern Abend gemeldet "IG Metall ruft zu Aktionstag am 9. Juli auf – selbständiges Startsignal des Kampfes am 8. Juli" und die Fragen aufgeworfen: "Wieso die Aktivität beschränken auf Vertrauensleute? Das geht alle Arbeiter etwas an! Und wieso abwarten auf den Tag der Aufsichtsratssitzung? Vorher ein Signal des Kampfs und Streiks geben!"
Zu den Aktionen der IG Metall am 9. Juli informiert die IG Metall auf ihrer Webseite: "Die Vertrauensleute und Betriebsräte der IG Metall im Volkswagen-Konzern zeigen angesichts der aktuellen Berichterstattung über die Kahlschlagspläne sowie die Angriffe auf die Mitbestimmung durch den Volkswagen-Vorstand Flagge. Am Donnerstag, 9. Juli, finden deshalb an allen Standorten des VW-Konzerns in Deutschland Aktionen statt. Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, erklärt dazu: „Das ist ein klares Signal an den Vorstand: Nicht mit uns! Die Beschäftigten haben ihre Beiträge geleistet. Anstatt die Versäumnisse der letzten Jahre auf dem Rücken der Belegschaft abzuladen: Kümmert euch um das Optimierungspotenzial zwischen den Marken und bessere Zusammenarbeit. Die ständigen Angriffe auf die Rechte der Kolleginnen und Kollegen nehmen wir nicht ohne Gegenwehr hin."
Daniela Cavallo (Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG) sowie Thorsten Gröger (Verhandlungsführer der IG Metall zum Haustarifvertrag bei Volkswagen) treten in Wolfsburg vor die Presse.
- Standorte der Volkswagen AG Braunschweig (und VW Financial Services)
Vertrauensleute-Aktion vor Werktor an der Guntherstraße | Uhrzeit: 14:00 Uhr
- Emden | Aktion der Betriebsräte und Vertrauensleute vor dem Werkstor | Uhrzeit: 13:30 Uhr
- Hannover | Vertrauensleute-Aktion auf dem Werksgelände, Höhe Sektor 13 | Uhrzeit: 13:30 Uhr
- Kassel | Vertrauensleute-Vollversammlung vor Haupttor | Uhrzeit: 14:00 Uhr
- Salzgitter (und PowerCo) | Vertrauensleute-Aktion vor Tor 1 | Uhrzeit: 14:00 Uhr
- Wolfsburg (Werk, Group Services, VW Immobilien und dx.one sowie CARIAD) | Vertrauensleute-Aktion vor dem Markenhochhaus | Uhrzeit: 14:00 Uhr
- Standorte der Volkswagen Sachsen GmbH
Chemnitz | Schichtübergreifende Aktion am Werktor A | Uhrzeit: 13:20 Uhr
Dresden | Aktion vor dem Werk auf der Brücke an der Lennéstraße | Uhrzeit: 14:00 Uhr
Zwickau | Aktion vor Tor West | Uhrzeit: 13:30 Uhr Volkswagen
- Osnabrück GmbH Osnabrück | Aktion der Vertrauensleute, Betriebsräte, Jugend- und Auszubilden- sowie Schwerbehindertenvertretungen an der Karmannstraße 1 | Uhrzeit: 9:30 Uhr
- Standorte der AUDI AG
Ingolstadt | Flashmob-Aktion vor dem Werkstor (Tor 10, Ettingerstraße) | Uhrzeit: 11:30 Uhr
Neckarsulm | Aktion der Betriebsräte, Vertrauensleute und Jugendvertretung vor dem Werkstor Tor 6 | Uhrzeit: 14:00 Uhr
- Porsche-Standorte
Weissach | Autokorso durch Stuttgart | Uhrzeit: 12:00 Uhr
Zuffenhausen | Autokorso durch Stuttgart | Uhrzeit: 12:00 Uhr
Porsche Leipzig GmbH | Standort: Leipzig | Fotoaktion der Betriebsräte und Vertrauensleute vor dem Werkstor 1 (Nordtor in der Porsche Str. 1) | Uhrzeit: 14:00 Uhr
- MAN Truck & Bus SE
München I Aktion der Betriebsräte und Vertrauensleute vor dem Westtor I 14:00 Uhr
Nürnberg | Aktion der Vertrauensleute | 13:45 Uhr
Salzgitter | Vertrauensleute-Aktion vor Haupttor | Uhrzeit: 11:20 Uhr