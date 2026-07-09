Dobrindt besorgt über wachsendes Interesse am Marxismus-Leninismus unter Jugendlichen

Offensichtlich ist Leuten wie Innenminister Dobrindt in die Knochen gefahren, dass sich eine neue sozialistische Jugendbewegung entwickelt. So stellen die Verfassungsschützer mit Erschrecken fest: „Anziehend ist laut dem Bericht vor allem eine alte Ideologie, die neu aufbereitet wird: der Marxismus-Leninismus.“¹

Jahrelang wurde der Marxismus-Leninismus als „tot“ und „überholt“ verunglimpft – jetzt muss selbst der Geheimdienst zugeben: Er ist zunehmend anziehend für die Jugend! Gut, dass MLPD und REBELL immer daran festgehalten haben.

Der Marxismus-Leninismus hat Tradition – und ist zugleich hochmodern. Er ist keine verstaubte Idee aus dem letzten Jahrhundert, sondern eine lebendige, wissenschaftliche Weltanschauung, die von der MLPD ständig weiterentwickelt wird und konkrete Antworten auf die brennenden Fragen unserer Zeit gibt: Krieg, Umweltkatastrophe, Ausbeutung und Faschismus.



Tatsächlich entwickelt sich die neue sozialistische Jugendbewegung auch aus dem großen Widerspruch gegen die faschistische Tendenz auf der Welt: gegen faschistische Kriege, die ganze Länder und Regionen wie Gaza, Libanon oder Sudan für imperialistische Herrschaftsansprüche in die Barbarei bomben; gegen einen Polizeiapparat, der faschistischen Parteien wie der AfD die Durchführung ihres Parteitags in Erfurt garantiert; gegen eine „Klimaleugner“-Politik, die massiv zum Fortschreiten der Umweltkatastrophe beiträgt.

Das ist extrem – und nicht die Jugend, die gegen diese Zustände rebelliert! Und ja, in dieser Bewegung bekommt der Marxismus-Leninismus wachsende Anziehungskraft, weil echter Sozialismus eben die tatsächliche Alternative zur kapitalistischen Barbarei ist.