Arbeiter bei Airbus streiken

Die Beschäftigten des Flugzeugbauers Airbus sind in verschiedenen Teilen Spaniens bis Ende Juli in den Streik getreten; Grund dafür sind nach Angaben der Gewerkschaften die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen. Die Belegschaft protestiert unter anderem gegen Lohnerhöhungen, die unter der Inflationsrate liegen, eine strengere Anwesenheitskontrolle sowie die Vorgabe, dass Büroangestellte mehr Zeit vor Ort verbringen müssen. Der von der Gewerkschaft SIPA am 1. Juli ausgerufene Streik fand zunächst im Airbus-Werk Getafe bei Madrid Unterstützung, bevor er sich auf weitere Standorte ausweitete und auch von anderen Gewerkschaften mitgetragen wurde. Airbus beschäftigt in Spanien mehr als 14.000 Mitarbeiter an acht Standorten in Madrid, Kastilien-La Mancha und Andalusien; dort werden Militärtransportflugzeuge sowie Teile für Verkehrsflugzeuge und Satelliten gefertigt. Laut der Airbus-Website ist Getafe der weltweit drittgrößte Standort des Unternehmens.