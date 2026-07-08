Griechenland
Athen: 1.000 protestieren gegen NATO-Gipfel
Am Dienstag demonstrierten rund 1.000 Menschen in Athen gegen den NATO-Gipfel in der Türkei. Die Demonstranten zogen mit Transparenten mit der Aufschrift „Nein zur NATO“, „Nein zum Krieg“ und „Freies Palästina“ durch die Straßen und rund riefen entsprechende Parolen gegen das imperialistische Bündnis. Die Demonstranten marschierten vom berühmten Syntagma-Platz in Athen zur US-Botschaft in Griechenland, machten ihren Widerstand gegen aktuelle Kriege vor allem in Nahen Osten deutlich und forderten Unterstützung für den Frieden.