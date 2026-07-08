Athen: 1.000 protestieren gegen NATO-Gipfel

Es gab heute schon interessante Berichte von Einsätzen vor den Toren mit dem neuen Aufruf der MLPD zur Stärkung der Betriebsgruppen. Dabei tauchten die Frage auf:

Ist es ein Flyer, den man v. a. breit verteilt?

Er soll breit eingesetzt werden, aber er ist kein Flugblatt, das man einfach verteilt. Es ist ein Aufruf, bei dem das Gespräch mit jedem, dem er angeboten wird, zentral ist: engagiert diskutieren, auf Entscheidungen zusteuern.

Wichtig ist auch, dass man Programme der MLPD dabei hat, Möglichkeiten, wo man sich individuell eintragen kann usw. Wir freuen uns über Berichte darüber.