Attraktives Kulturprogramm, Mini-Soccer, Kampfsport und großes Interesse an der Linie der MLPD

Mittlerweile läuft die zweite Gesprächsrunde. Trotz des spannenden Programms draußen haben sich viele Menschen im Kultursaal eingefunden. Alle Stühle sind besetzt. Gabi Fechtner spricht über den bemerkenswerten Prozess des Geburtsprozesses der Arbeiteroffensive. Berichte von Zwickau, Emden, Neckarsulm, den Anti-AfD-Protesten in Erfurt oder der Ruhrpottrebellion ergänzen das Bild. Stefan Engel wertet aus, wie hier der Geist der Arbeiteroffensive sich verbreiterte und die großen Leistungen der MLPD. Darüber berichtet RF News morgen.

Einige 100 Besucherinnen und Besucher genießen das Programm auf der Kulturbühne, von einer Soulsängerin über Sandy and Friends bis hin zu Vorführungen – aktuell ist ein Drummer aus dem Senegal auf der Bühne.

Am Stand der Redaktion Revolutionärer Weg zeigt sich ein großes Interesse an der Literatur der MLPD, vor allem am neuen Buch von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner: „Die Lehre von der Denkweise“, erscheint auch als Ausgabe Nummer 40 in der Reihe Revolutionärer Weg.

Im Kinderprogramm kämpften verschiedene Mannschaften beim Mini-Soccer, machten bei einem kurzen Training von Kampfsport International mit und genossen sonst die Hüpfburg. Das Interesse an der Linie und der Arbeit der MLPD ist groß.

Und dann freuen sich die Leute aufs Abendprogramm. Man kann jetzt noch dazu kommen, es lohnt sich.