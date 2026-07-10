In Marken getrennt, in der IG Metall vereint!

Mit Transparenten mit der Aufschrift „Wölfe sind Rudeltiere – Solidarität liegt uns im Blut“ oder „Was wir von euren Plänen halten (dann ein Scheißhaufen)“ oder „Ihr baut Mist – und wir müssen es ausbaden“ und selbstgemalt „Mitbestimmung durch Streik“ wurde die Fahrstraße im Werk entlang zum Hochhaus, dem Sitz des VW-Vorstandes, demonstriert.

Im Vorfeld gab es eine intensive Debatte in der IG Metall darum, wie weit die Aktionen gehen sollen. Bisher wurde nur eine kleinere Aktion organisiert, die Kampfkraft und ‑stärke der IG Metall Wolfsburg ist weit höher.