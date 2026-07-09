Pressebericht

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Ausführlicher TAZ-Artikel über Haustüreinsätze von Widersetzen

Die TAZ berichtet in einem ausführlichen Artikel über die Haustüreinsätze von Widersetzen in Erfurt, dabei auch über die Arbeit der Stadtteilgruppe von Widersetzen im Plattenbaugebiet Rieth: https://taz.de/AfD-Parteitag-in-Erfurt/!6187867&s=Widersetzen/