Beschäftigte im Gesundheitswesen treten in den Warnstreik

Ab dem 28. Juli soll dann in allen staatlichen Gesundheitseinrichtungen die Arbeit auf unbefristete Zeit niedergelegt werden.

Sanitas hat die Verhandlungen mit der Regierung für gescheitert erklärt, nachdem diese nicht auf die Forderungen der Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialwesen eingegangen ist.

Sanitas fordert die Wiederherstellung der früheren Lohn- und Arbeitsbedingungen, die Rücknahme, der gekürzten Zulagen und gleiche Ansprüche auf Essenszuschüsse und Urlaubsgutscheine.



Außerdem verlangt die Gewerkschaft Nachbesserungen am geplanten Besoldungsgesetz, darunter höhere Gehaltskoef­fizienten sowie den Erhalt von Schicht- und Wochenendzuschlägen.