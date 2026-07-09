"Bundesweit kampfbereit" - die am lautesten gerufene Parole beim Protest der IG Metall bei VW in Zwickau

Nach Angaben der IG Metall gegenüber dem mdr waren bis zu 700 Kolleginnen und Kollegen gekommen. Die Vertrauensleute waren da und aus mehreren Bereichen auch andere IG-Metallmitglieder - außer aus der Montage. Dort musste die Produktion weiterlaufen.

Groß geschrieben und intensiv praktiziert war die ARBEITERSOLIDARITÄT. Aus Eisenach kam ein ganzer Bus von OPEL, viele Zulieferfirmen waren da, Kollegen aus Logistikunternehmen usw. Es wurde deutlich: eine Region beginnt Widerstand zu leisten. Das drückte auch ein Transparent aus: "Zwickau solidarisch mit VW-Kollegen". Es war am Vortag bei einer von der MLPD organisierten Kundgebung in der Innenstadt erstellt worden und trug zahlreiche persönliche Unterschriften.

Ein Verteiler der Kollegenzeitung "Vorwärtsgang" hatte nachts Buttons produziert "Mitbestimmung durch Streik". Sie fanden gutern Absatz. Die MLPD war bereits die ganze Woche vor den Werkstoren aktiv und führte unzählige Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Deutlich zu sehen war ihre Fahne auch auf der heutigen gewerkschaftlichen Aktion. Diese fand teilweise nicht vor dem Tor, sondern auf dem Werksgelände statt. Die Stimmung war gut, kämpferisch und auf Steigerung der gewerkschaftlichen Aktionen orientiert.

"Wir können mehr" sagte ein Kollege von der IG-Metall-Verwaltungsstelle. Die Teilnahme von Leuten der MLPD war dieses Mal der Werksleitung von VW ein Dorn im Auge. Stephan Peuker, Leiter der "Unternehmenssicherheit", maßte sich an, ein Teilnahmeverbot an einer Kundgebung der IG Metall auszusprechen! Er beleidigte, bedrohte und filmte zwei Vertreter der MLPD. Das wird natürlich auch juristische Konsequenzen für ihn haben. Wir haben bis zum Schlussapplaus und dem Versprechen der Kollegen auf bald mehr als ein "laues Lüftchen" mittendrin teilgenommen. Das war ein gewerkschaftlicher Anfang. Vor der VW-Belegschaft in allen Werken steht ein harter Kampf. Darin muss man sich wirklich auf alles einstellen!