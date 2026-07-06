Solidaritätsgruß von den Philippinen

Solidaritätsgruß von den Philippinen

Coni Ledesma grüßt VW-Arbeiterinnen und -Arbeiter

Coni Ledesma von der Nationaldemokratischen Front der Philippinen sendet über Rote Fahne News herzliche Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von VW und wünscht dem Streik großen Erfolg.