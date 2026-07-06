Coni Ledesma grüßt VW-Arbeiterinnen und -Arbeiter

Zehntausende Menschen sind am Samstag in ca. 100 Städten in ganz Frankreich auf die Straße gegangen, um ein entschlosseneres Vorgehen gegen sexuelle Gewalt durchzusetzen. Auslöser war das große öffentliche Entsetzen über die Vergewaltigung und Ermordung eines elfjährigen Mädchens in Fleurance im Mai. Dass gegen den Verdächtige vor dem Mord bereits mehrere Anzeigen wegen Vergewaltigung von Kindern vorlag, ohne dass von staatlicher Seite effektiv ermittelt wurde, führte zur Forderung nach Rücktritt des Justizministers und zu einer grundlegenden Gesetzesreform. Den Organisatoren zufolge - einem Bündnis aus 180 Organisationen - nahmen allein in Paris rund 100.000 Menschen an einem Demonstrationszug teil – eine Mobilisierung gegen sexuelle Gewalt, die als historisch bezeichnet wurde; gleichzeitig fanden in etwa 110 Städten, darunter Dijon und Toulouse, weitere Kundgebungen statt.