Im Ruhrpott
Der große Bergarbeiterstreik 1997: Das Buch, das heute mehr denn je zählt!
1997 haben 130.000 Bergleute eine ganze Woche lang selbständig gestreikt. Sie blockierten Autobahnen, zogen nach Bonn und machten klar: „Der Dicke muss weg!" Keiner konnte sie aufhalten. Keiner traute sich, gegen diese geballte Streikmacht vorzugehen. Der Streik war der Anfang vom Ende der Kohl-Regierung und verhinderte die geplante Entlassung von bis zu 80.000 Kumpel.
Das Entscheidende: Dieser Streik wurde erst möglich, als die reformistische Stellvertreterpolitik und Beschränkung auf symbolische Aktionen der Gewerkschaftsführung überwunden wurde. Als die Arbeiter den Streik selbst in die Hand nahmen – von Zeche Hugo ausgehend, selbständig, selbstorganisiert, entschlossen und solidarisch.
Dieses Buch ist kein trockenes Geschichtsbuch, sondern eine lebendige, reich bebilderte Auswertung mit über 50 Zeitzeugen, Reden und der Dokumentation.
Der große Bergarbeiterstreik 1997
Dokumentation der Veranstaltung am 6.10.2018 in Gelsenkirchen
Herausgegeben von Stefan Engel, Christian Link und Anna Vöhringer
Jetzt bestellen und die Lehren von 1997 für die Kämpfe von heute nutzen!
96 Seiten, über 200 Abbildungen
Verlag Neuer Weg, 2018
Print-Ausgabe: 15,00 €
E-Book / PDF: 11,99 €
Siehe auch hier auf der Webseite des Verlag Neuer Weg