Der große Bergarbeiterstreik 1997: Das Buch, das heute mehr denn je zählt!

Das Entscheidende: Dieser Streik wurde erst möglich, als die reformistische Stellvertreterpolitik und Beschränkung auf symbolische Aktionen der Gewerkschaftsführung überwunden wurde. Als die Arbeiter den Streik selbst in die Hand nahmen – von Zeche Hugo ausgehend, selbständig, selbstorganisiert, entschlossen und solidarisch.

Dieses Buch ist kein trockenes Geschichtsbuch, sondern eine lebendige, reich bebilderte Auswertung mit über 50 Zeitzeugen, Reden und der Dokumentation.

Der große Bergarbeiterstreik 1997

Dokumentation der Veranstaltung am 6.10.2018 in Gelsenkirchen

Herausgegeben von Stefan Engel, Christian Link und Anna Vöhringer

Jetzt bestellen und die Lehren von 1997 für die Kämpfe von heute nutzen!

96 Seiten, über 200 Abbildungen

Verlag Neuer Weg, 2018

Print-Ausgabe: 15,00 €

E-Book / PDF: 11,99 €

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