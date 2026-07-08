Ankündigung des VW-Vorstandes ist ein Angriff auf die ganze Arbeiterklasse

Die Ankündigung des VW-Vorstandes, 100.000 Arbeitsplätze zu vernichten und vier Werke in Deutschland zu schließen, ist ein Angriff auf die ganze Arbeiterklasse in Deutschland. Mercedes will 40 Stunden ohne Lohnausgleich arbeiten lassen. ZF Saarbrücken entließ Ende Juni 23 Leiharbeiter, kündigte allen Ferienarbeitern und kündigte weitere über 800 Entlassungen von Befristeten an. Freunde berichten, dass bereits viele davon Ende dieser Woche betroffen sind. Es gab aber auch erste Proteste bei ZF.



Die Merz-Klingbeil-Regierung greift gleichzeitig unsere sozialen Errungenschaften bei Renten, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Wohn- und Bürgergeld, sowie das „BAföG“ mit ihren „Reformen“ offen an. Besonders die neuen Regelungen bei den Mietzuschüssen drangsalieren uns.

Diesen Generalangriff auf unsere Lebenslage nehmen wir nicht hin.

Die Saarbahnfahrer*innen tun es auch nicht. Ihre Antwort darauf ist ihr vollauf berechtigter Streik mit der GDL! Glückwunsch dazu.



Wenn die Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, behauptet, explodierende Energie- und Lohnkosten seien das Problem bei VW, so stellt sie sich auf die Seite der Angriffe der Monopole gegen die Arbeiter. Die faschistische AfD ist arbeiterfeindlich.



Die Montagsdemonstration Saarbrücken unterstützt deshalb den Aufruf „Ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik!“. Wir stellen uns darauf ein, uns auch kurzfristig zu versammeln. Alle müssen jetzt an einem Strang ziehen.

Wir verurteilen gleichzeitig aufs Schärfste die mehrmalige Verhaftung, teils mit Handschellen und stundenlanger erkennungsdienstlicher Behandlung auf der Wache, von sieben Verteilerinnen und Verteilern der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ vor dem von Schließung bedrohten Werk von Audi in Neckarsulm. Wir erklären ihnen unsere volle Solidarität und unsere Unterstützung.