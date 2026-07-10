„Die Arbeiteroffensive wird geboren – Am 8. Juli Mitbestimmung durch Streik!" international

In Italien kämpfen die Beschäftigten in den Bereichen Luftfahrt, Bahn, Logistik, Seeverkehr, öffentlicher Nahverkehr und im öffentlichen Dienst gegen sinkende Lebensstandards, die Militärausgaben der Regierung und die schärfsten Streikverbotsgesetze, die Italien seit der Nachkriegszeit erlebt hat. Die Gewerkschaft USB Lavoro Privato hatte für den 5. Juli zu einem landesweiten 24-stündigen Streik des Kabinenpersonals von easyJet aufgerufen, während Filt-CGIL, Fit-CISL und Uilt-UIL die Piloten zum Streik aufgerufen haben. Fluglotsen in Mailand-Malpensa und Rom-Fiumicino streiken über unabhängige betriebliche Vertretungen (RSA), CUB Trasporti legt den Frachtbetrieb von FedEx in Malpensa lahm. Das Personal des privaten italienischen Hochgeschwindigkeitsbahn-Betreibers Italo streikt am Donnerstag, dem 9. Juli für 23 Stunden, zahlreiche Regionen in Italien sind vom Streik betroffen. Zwischen dem 27.07. und dem 5.9. gilt im Transportsektor in Italien ein Streikverbot.