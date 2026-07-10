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„Die Arbeiteroffensive wird geboren – Am 8. Juli Mitbestimmung durch Streik!" international

Die Erklärung des Zentralkomitees der MLPD, „Die Arbeiteroffensive wird geboren – Am 8. Juli Mitbestimmung durch Streik!" ist auch auf Spanisch und Englisch erschienen.

 

Hier gibt es die Erklärung auf Spanisch


Hier gibt es die Erklärung auf Englisch