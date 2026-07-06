Die besondere Bedeutung des Streikauftakts am 8. Juli

Warum der 8. Juli so wichtig ist

Am 8. Juli zeigen wir, dass wirkliche Mitbestimmung nicht in den Aufsichtsratsstühlen stattfindet. Sie wird von VW mit Füßen getreten und soll als „Bremse" ganz weg. Die Betroffenen sitzen weder im Koalitionsausschuss noch in den Aufsichtsräten. Wenn die Arbeiterklasse mitbestimmen will, muss sie kämpfen und streiken. Indem wir bereits einen Tag vor der entscheidenden Sitzung bei VW mit Streiks beginnen, durchbrechen wir die Logik des Abwartens und des Erpressen-Lassens. Wir kennen das doch: Erst heißt es „abwarten", dann wird gesagt „Jetzt ist es zu spät" zum harten Kampf.

Gewerkschaftlich und selbständig streiken

Die Aktionen bei Mercedes mit 33.000 Teilnehmern bei den konzernweiten Protesten am letzten Freitag zeigen, dass der Widerstand breiter wird. Wir brauchen vielfältige Formen des Kampfes: gewerkschaftlich organisierte Warnstreiks, selbständige Pausenversammlungen, Tor-Aktionen und weitergehende selbständige Streiks. Das geht bis zu machtvollen konzernweite und branchenübergreifenden Streiks.

Gerade das selbständige Element ist von besonderer Bedeutung. Es steht für Klassenselbständigkeit – die Erkenntnis, dass wir uns nicht auf eine angebliche „Sozialpartnerschaft" verlassen können, die der Vorstand gerade mit Füßen tritt. Die Arbeiterklasse muss selbst handeln, selbst entscheiden und selbst organisieren.

Klassenbewusstsein erwacht und entwickelt sich

In diesen Tagen wächst das Bewusstsein in der Arbeiterklasse spürbar. Viele VW-Kolleginnen und Kollegen erkennen: 2024 haben wir nur den kleinen Finger gehoben – jetzt braucht es die ganze Faust. Das Klassenbewusstsein gewinnt an Breite und Tiefe. Verbinden wir den Kampf um jeden Arbeitsplatz mit dem Kampf gegen die ganze verschärfte Ausbeutung von Staat und Monopolen. Und es wird politischer. Bei der Ruhrpott-Rebellion in Duisburg wurde der Schulterschluss zum Kampf gegen die AfD gesucht. Bei den Massenprotesten gegen die AfD in Erfurt gab es breite Solidarität mit den Kämpfen der Arbeiter. Arbeiterbewegung und Volksbewegung rücken enger zusammen, stärken und beleben sich gegenseitig.

Protesten, wie sie die IG Metall am 9. und 10. Juli plant, kommt dabei eine wichtige Rolle zu – als Fortsetzung, Verbreiterung und Verstärkung des Auftakts am 8. Juli. Auch an den Tagen gilt es, gewerkschaftliche und selbständige Kämpfe zu verbinden.

Der 8. Juli steht für:

Den Bruch mit dem Abwarten

Die Einheit von gewerkschaftlichem und selbständigem Kampf

Den Übergang zur Offensive statt bloßer Verteidigung

Vorwärts gegen Ausbeutung durch Monopole und Staat zur Arbeiteroffensive!