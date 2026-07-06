Mitbestimmung durch Streik
Die besondere Bedeutung des Streikauftakts am 8. Juli
VW-Arbeiter rufen ganz Deutschland auf: Ab dem 8. Juli – Mitbestimmung durch Streik! Während der VW-Aufsichtsrat am 9. Juli hinter verschlossenen Türen über die Schließung von vier Werken und die Vernichtung von 100.000 Arbeitsplätzen beraten will, sagen wir: Wir warten nicht ab! Wir fangen an! Und das nicht nur bei VW, auch bei Mercedes, Stellantis und so weiter. Unterstützt von der kämpferischen Frauenbewegung, der rebellierenden Jugend und vielen Bündnispartnern.
Warum der 8. Juli so wichtig ist
Am 8. Juli zeigen wir, dass wirkliche Mitbestimmung nicht in den Aufsichtsratsstühlen stattfindet. Sie wird von VW mit Füßen getreten und soll als „Bremse" ganz weg. Die Betroffenen sitzen weder im Koalitionsausschuss noch in den Aufsichtsräten. Wenn die Arbeiterklasse mitbestimmen will, muss sie kämpfen und streiken. Indem wir bereits einen Tag vor der entscheidenden Sitzung bei VW mit Streiks beginnen, durchbrechen wir die Logik des Abwartens und des Erpressen-Lassens. Wir kennen das doch: Erst heißt es „abwarten", dann wird gesagt „Jetzt ist es zu spät" zum harten Kampf.
Gewerkschaftlich und selbständig streiken
Die Aktionen bei Mercedes mit 33.000 Teilnehmern bei den konzernweiten Protesten am letzten Freitag zeigen, dass der Widerstand breiter wird. Wir brauchen vielfältige Formen des Kampfes: gewerkschaftlich organisierte Warnstreiks, selbständige Pausenversammlungen, Tor-Aktionen und weitergehende selbständige Streiks. Das geht bis zu machtvollen konzernweite und branchenübergreifenden Streiks.
Gerade das selbständige Element ist von besonderer Bedeutung. Es steht für Klassenselbständigkeit – die Erkenntnis, dass wir uns nicht auf eine angebliche „Sozialpartnerschaft" verlassen können, die der Vorstand gerade mit Füßen tritt. Die Arbeiterklasse muss selbst handeln, selbst entscheiden und selbst organisieren.
Klassenbewusstsein erwacht und entwickelt sich
In diesen Tagen wächst das Bewusstsein in der Arbeiterklasse spürbar. Viele VW-Kolleginnen und Kollegen erkennen: 2024 haben wir nur den kleinen Finger gehoben – jetzt braucht es die ganze Faust. Das Klassenbewusstsein gewinnt an Breite und Tiefe. Verbinden wir den Kampf um jeden Arbeitsplatz mit dem Kampf gegen die ganze verschärfte Ausbeutung von Staat und Monopolen. Und es wird politischer. Bei der Ruhrpott-Rebellion in Duisburg wurde der Schulterschluss zum Kampf gegen die AfD gesucht. Bei den Massenprotesten gegen die AfD in Erfurt gab es breite Solidarität mit den Kämpfen der Arbeiter. Arbeiterbewegung und Volksbewegung rücken enger zusammen, stärken und beleben sich gegenseitig.
Protesten, wie sie die IG Metall am 9. und 10. Juli plant, kommt dabei eine wichtige Rolle zu – als Fortsetzung, Verbreiterung und Verstärkung des Auftakts am 8. Juli. Auch an den Tagen gilt es, gewerkschaftliche und selbständige Kämpfe zu verbinden.
Der 8. Juli steht für:
- Den Bruch mit dem Abwarten
- Die Einheit von gewerkschaftlichem und selbständigem Kampf
- Den Übergang zur Offensive statt bloßer Verteidigung
- Vorwärts gegen Ausbeutung durch Monopole und Staat zur Arbeiteroffensive!
- Mitbestimmung durch Streik!
- Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz und für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!
- Gegen die Krisenprogramme der Regierung – für die volle Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge durch die Kapitalisten.
- Für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!
- Gegen Krieg, Faschismus und Umweltkatastrophe – für die Einheit der Arbeiterklasse!
- Für den echten Sozialismus als Alternative zum krisenhaften Kapitalismus!
- Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
- Machen wir den 8. Juli zu einem starken Signal: Vorwärts zur Arbeiteroffensive gegen die Ausbeutung durch Monopole und Staat – Mitbestimmung durch Streik!
- Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will!