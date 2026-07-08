Die Existenzgrundlage der Arbeiter zu opfern, ist indiskutabel!

Liebe Genossinnen und Genossen, Grüße vom Shramik Ekta Mahasangh, Pune, Indien. Im Namen von Shramik Ekta Mahasangh bekunden wir unsere uneingeschränkte Solidarität mit den Beschäftigten von Volkswagen, Audi, Mercedes, MAN, Porsche und allen Beschäftigten der Automobilindustrie, die gegen Stellenabbau, Werksschließungen und polizeiliche Repressionen kämpfen.

Wir verurteilen aufs Schärfste den massiven Stellenabbau, die Pläne zur Werksschließung und die Angriffe auf die demokratischen Rechte der Arbeiter*innen, die derzeit in Deutschland und anderen Ländern stattfinden. Die Existenzgrundlage der Arbeiter*innen zu opfern, um Unternehmensgewinne zu maximieren, ist inakzeptabel und stellt einen schwerwiegenden Angriff auf soziale Gerechtigkeit, Arbeiterrechte und menschenwürdige Beschäftigung dar.



Besonders besorgt sind wir über die Festnahme von Arbeiter*innen, die vor dem Audi-Werk friedlich die Arbeiterzeitung verteilt haben. Das Recht auf gewerkschaftliche Organisation, auf Meinungsäußerung und auf friedliche Arbeitskampfmaßnahmen sind grundlegende demokratische Rechte. Jeder Versuch, diese Rechte durch polizeiliches Vorgehen zu unterdrücken, ist inakzeptabel.



Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Ungerechtigkeit gegenüber Arbeitern in einem Land eine Ungerechtigkeit gegenüber Arbeitern überall ist. Daher stehen wir in voller Solidarität hinter dem gerechten Kampf der Automobilarbeiter in ganz Deutschland und allen anderen betroffenen Ländern.

Shramik Ekta Mahasangh fordert:

Eine sofortige Einstellung aller ungerechten Stellenstreichungen.

Rücknahme der Pläne zur Werksschließung und Schutz der Arbeitsplätze der Arbeiter.

Ein Ende der polizeilichen Repressionen gegen Arbeiter und die Rücknahme aller Maßnahmen gegen die festgenommenen Arbeiteraktivisten.

Die uneingeschränkte Achtung der Rechte der Arbeiter auf Vereinigungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Tarifverhandlungen.

Eine industrielle Umstrukturierung, bei der soziale Gerechtigkeit und die Interessen der Arbeitnehmer Vorrang vor Unternehmensgewinnen haben.



Wir unterstützen uneingeschränkt den auf der Internationalen Konferenz der Automobilarbeiter verabschiedeten Grundsatz: „Kein Kampf sollte für sich allein stehen.“ Die internationale Solidarität der Arbeiterklasse ist unsere größte Stärke, und wir stehen vereint an der Seite aller Arbeitnehmer, die für Gerechtigkeit, Würde und sichere Arbeitsplätze kämpfen.

Es lebe die Einheit der Arbeiter!

Es lebe die internationale Solidarität!

In Solidarität,

Shramik Ekta Mahasangh

Pune, Maharashtra, Indien