Heilbronn
Die nächsten Aktivitäten des Widerstandskomitees gegen die Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm
Die erste tolle Soli-Aktion vor dem Volksfest war ein guter Anfang unseres Widerstands gegen die Werkschließung bei Audi. Hunderte Gespräche wurden geführt, 262 Menschen haben sich mit ihrer Unterschrift mit den Audi-Kollegen und den von Polizeigewalt betroffenen Unterstützern solidarisiert.
Sie unterschrieben auf einem Transparent mit der Aufschrift: Widerstandskomitee gegen Werkschließung und Polizeigewalt bei Audi – ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik. 70 Kinder machten Handabdrücke auf dem schön gestalteten Transparent der Kinderorganisation Rotfüchse: „Wir wollen auch noch Arbeit. Wir stehen hinter euch".
In einer kleinen Produktionsstraße wurden 200 Geschenkbecher für die Kollegen gebastelt, die am Mittwoch 8.7. zur Mittagschicht direkt an diese verteilt werden sollen. 30 weitere Mitstreiter wurden gewonnen. Am Sonntag um 14 Uhr fand zudem eine Pressekonferenz statt, da die Verteiler des Vorwärtsgang Strafanzeige gegen die Verantwortlichen von Audi und der Polizei für die Polizeigewalt gestellt haben. Das Webteam hat die Pressekonferenz vollständig online dokumentiert, sie kann hier angesehen werden - ab Minute 7.20
Es gibt viel Betroffenheit und Wut, die Forderung „Ab 8.7. Mitbestimmung durch Streik" als Antwort gegen die Werkschließung bei Audi stieß auf große Zustimmung, aber auch die Frage, wie so was organisiert wird oder auch Bedenken, dass sowieso alles zu spät ist. Es gibt also auch noch viel zu klären. Dazu haben wir weitere Aktionen geplant und laden alle Interessierte dazu sein.
Nächste Aktivitäten des Widerstandskomitees:
- Dienstag 07.07.2026, 18 Uhr, Kiliansplatz Heilbronn - Teilnahme an der Kundgebung „Finger weg von unserem Sozialstaat! Wir spannen ein soziales Netz!" mit unserem Transparent
- Mittwoch 08.07.2026, 13:15 Uhr, Wir überbringen den Audi-Kollegen die Solidarität von 262 Menschen, die auf dem Transparent unterschrieben haben plus 70 Kinderhände auf dem Transparent der Kinder. Bushaltestelle in der Nähe bei Tor 6.
- Mittwoch 08.07.2026, 18 Uhr, Kiliansplatz Heilbronn Kundgebung „Ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik"