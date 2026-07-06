Die nächsten Aktivitäten des Widerstandskomitees gegen die Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm

Sie unterschrieben auf einem Transparent mit der Aufschrift: Widerstandskomitee gegen Werkschließung und Polizeigewalt bei Audi – ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik. 70 Kinder machten Handabdrücke auf dem schön gestalteten Transparent der Kinderorganisation Rotfüchse: „Wir wollen auch noch Arbeit. Wir stehen hinter euch".

In einer kleinen Produktionsstraße wurden 200 Geschenkbecher für die Kollegen gebastelt, die am Mittwoch 8.7. zur Mittagschicht direkt an diese verteilt werden sollen. 30 weitere Mitstreiter wurden gewonnen. Am Sonntag um 14 Uhr fand zudem eine Pressekonferenz statt, da die Verteiler des Vorwärtsgang Strafanzeige gegen die Verantwortlichen von Audi und der Polizei für die Polizeigewalt gestellt haben. Das Webteam hat die Pressekonferenz vollständig online dokumentiert, sie kann hier angesehen werden - ab Minute 7.20

Es gibt viel Betroffenheit und Wut, die Forderung „Ab 8.7. Mitbestimmung durch Streik" als Antwort gegen die Werkschließung bei Audi stieß auf große Zustimmung, aber auch die Frage, wie so was organisiert wird oder auch Bedenken, dass sowieso alles zu spät ist. Es gibt also auch noch viel zu klären. Dazu haben wir weitere Aktionen geplant und laden alle Interessierte dazu sein.

Nächste Aktivitäten des Widerstandskomitees: