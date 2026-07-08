Irankrieg
EILMELDUNG: Trump erklärt Waffenruhe für beendet!
Am Rande des NATO-Gipfels erklärte der faschistische US-Präsident Trump die Waffenruhe aus seiner Sicht für beendet. Er halte es für Zeitverschwendung, sich weiter mit den Vertretern der iranischen Regierung abzugeben und erklärte: "Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum." Weitere Verhandlungen seien Zeitverschwendung. Diese Erklärung kommt jedenfalls nach dem Bruch der Waffenruhe: Bereits letzte Nacht hatten US-Kampfflugzeuge vergangenen Nacht Dutzende Ziele im Iran bombardiert.