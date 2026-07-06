Ein bemerkenswertes Wochenende

An dem Punkt, wo es von der Bühne gegen die faschistische AfD ging, gab es tosende Zustimmung.

Gleichzeitig gab es bei den Massenprotesten gegen den AfD-Parteitag in Erfurt breite Solidarität mit den Kämpfen der Arbeiter. Hunderte stimmten Solidaritätsbekundungen gegen die Kriminalisierung von Arbeiterkämpfen zu. Aufrufe von Arbeitern zur Unterstützung ihrer Streiks ab dem 8. Juli fanden riesigen Beifall. Dort wurde nicht nur gegen die AfD demonstriert – Tausende sangen gemeinsam die Internationale, das Lied der internationalen und revolutionären Arbeiterbewegung.

Das zeigt, dass Arbeiterbewegung und Volksbewegung enger zusammenrücken. Arbeiterbewegung und antifaschistischer Widerstand stärken und beleben sich gegenseitig. Die Arbeiterklasse entwickelt mehr politisches Bewusstsein, und die Antifaschisten erkennen zunehmend die Kraft und Bedeutung der Arbeiterklasse. Beide Kämpfe wachsen zusammen. Die antikapitalistische Stimmung wächst.

Umso wichtiger, dass wir die kämpferische Frauenbewegung als Bindeglied zwischen Arbeiter- und Volksbewegung bewusster fördern. Das alles ist zukunftsweisend und typisch für den vorrevolutionären Gärungsprozess. Genau diese Einheit brauchen wir jetzt – besonders mit Blick ab dem 8. Juli, wo es heißt "Mitbestimmung durch Streik".

Vorwärts auf dem Weg zur Arbeiteroffensive und zu einem entfalteten Volkswiderstand! Vorwärts zu einem gemeinsamen gesellschaftsverändernden Kampf mit sozialistischer Perspektive!