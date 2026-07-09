VW-Aktionstag: Erste Proteste in Osnabrück

Sie hielten Banner hoch – darauf stand: „Vereint für unsere Zukunft kämpfen".

Michael Tepe vom Betriebsrat Osnabrück richtete eine klare Botschaft an die anderen VW-Standorte: „An alle anderen Standorte die Botschaft, wir in Osnabrück stehen hinter euch, so wie ihr auch immer hinter uns gestanden habt."

Die Produktion des T-Roc Cabrio läuft noch bis Mitte 2027. Danach ist das Ende der VW-Fahrzeugproduktion am Standort durch die Kapitalisten beschlossen. Ins Gespräch gebracht wurde eine Umstellung auf Kriegsproduktion, was unter kämpferischen Arbeitern stark krtisiert wird