"Vereint für unsere Zukunft kämpfen"
VW-Aktionstag: Erste Proteste in Osnabrück
Um 9:30 Uhr haben sich heute Vertrauensleute und Betriebsräte zu einer Protestaktion vor dem VW-Werk in Osnabrück versammelt. Etwa 80 Leute nahmen teil.
Korrespondenz
Sie hielten Banner hoch – darauf stand: „Vereint für unsere Zukunft kämpfen".
Michael Tepe vom Betriebsrat Osnabrück richtete eine klare Botschaft an die anderen VW-Standorte: „An alle anderen Standorte die Botschaft, wir in Osnabrück stehen hinter euch, so wie ihr auch immer hinter uns gestanden habt."
Die Produktion des T-Roc Cabrio läuft noch bis Mitte 2027. Danach ist das Ende der VW-Fahrzeugproduktion am Standort durch die Kapitalisten beschlossen. Ins Gespräch gebracht wurde eine Umstellung auf Kriegsproduktion, was unter kämpferischen Arbeitern stark krtisiert wird