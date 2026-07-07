Erfurt

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Faschistische Organisation „Zentrum“ beim AfD-Bundesparteitag

Da kam zusammen, was zusammengehört: Die faschistische Betriebsorganisation "Zentrum" war mit einem Stand beim Bundesparteitag der AfD vertreten. Im Internet kursieren Fotos, wie "Zentrum"-Chef Oliver Hilburger und Björn Höcke sich die Hand geben.