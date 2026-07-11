Feiger Mord an Fahrer von Gaza-Hilfskonvoi durch israelische Soldateska

Nach Aussagen von Zeugen und dem Verband der LKW- Fahrer von Gaza, war er aufgefordert worden, den Wagen zu verlassen. Er leistete dem Folge und hob die Hände zum Zeichen, dass er keinen Widerstand leisten werde. Eiskalt wurde er durch einen Kopfschuss ermordet.

er LKW war Teil eines Konvois von 4 Fahrzeugen, die an der Grenze von Ägypten zu Gaza wegen eines technischen Defekts Halt machen musste. Die für den Transport verantwortliche Gesellschaft – bei der der Fahrer angestellt war- teilte mit dass die Fahrt des Konvois im Vorfeld mit dem israelischen Militär abgestimmt war. Trotzdem wurden die Fahrer aus ihren Wagen gezerrt, geschlagen und gezwungen sich auszuziehen, bevor der Fahrer erschossen wurde. Das ist ein brutales Kriegsverbrechen, das ist das faschistische Gesicht, der laut BRD- Regierung einzigen Demokratie im Nahen und Mittleren Osten.