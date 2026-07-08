Wie nimmt man darauf Einfluss, dass diese Bewegung sich in die revolutionäre Richtung entwickelt? Darauf gibt das bald erscheinende neue Buch der MLPD Antworten.

Auf dem Sommerfest rund um die Horster Mitte am 11. Juli wird es eine Gesprächsrunde mit Stefan Engel, dem Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, (RW) geben. Sie beginnt um 16.30 Uhr im Kultursaal und steht unter dem Titel "Was steht in dem neuen Buch ‚Die Lehre von der Denkweise‘?“