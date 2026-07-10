Globale Klimakatastrophe
5.100 Tote durch Hitzewelle in Deutschland
Laut Berechnungen des Robert Koch-Instituts sind bis Ende Juni sind in Deutschland rund 5.100 Menschen an den Folgen der extremen Hitze gestorben. Die Zahl übertrifft schon jetzt die Werte ganzer Vorjahre. Allein in der Woche mit den besonders heißen Tagen vom 22. bis 28. Juni habe es 4.310 hitzebedingte Todesfälle gegeben. Oft ist es eine Kombination von Faktoren wie Vorerkrankungen und Hitze. Jedoch wird Hitze selten als klarer Todesgrund erfasst, sodass wirklich genaue Daten nicht erhebbar seien und die Dunkelziffer noch viel höher liegen könnte.