Guter Start mit dem Vorwärtsgang bei VW

Der verteilte Vorwärtsgang kam bei der Mehrzahl der Kollegen gut an, besonders der Gedanke über die Standorte hinweg sich auszutauschen, zu beraten und zusammenzuschließen, angesichts des Generalangriffs von VW.

Ungefähr die Hälfte der Kollegen waren noch der Meinung, man müsse abwarten, was bei der Aufsichtsratsitzung am 9.Juli rauskommt. Aber die andere Hälfte sagte auf unsere Ansprache: „Arbeiter müssen jetzt in die Offensive - Ab 8.7. Streik durch Mitbestimmung“. „Das ist richtig, da gibt es nichts abzuwarten“. Einige, die Geld dabei hatten, spendeten für den Vorwärtsgang. Ein Kollege kam extra mit dem Auto nochmals bei uns vorbei und gab eine Spende.

Heute werden wir wieder am Tor sein, um mit dem Flyer des Widerstandskomitees, das am 6.7. in Braunschweig gegründet wurde, unsere Solidarität und Unterstützung zum Ausdruck zu bringen und auch Kollegen mit Familien für eine Teilnahme zu gewinnen.