Hat die Antifa verschlafen?

Das sind kurz gefasst vollständige Fake News.

Die antifaschistische Bewegung ist immer besser organisiert und Erfurt war dabei ein neuer Höhepunkt. Widersetzen wertet aus, dass 17.000 Menschen sich an Blockaden beteiligt hatten, die fast alle pünktlich um 5 Uhr begannen.

Im vollen Bewusstsein, dass das so kommen wird und in Panik, wusste die AfD sich nicht anders zu helfen, als den Wecker noch früher zu stellen und zwischen 2 und 3 Uhr sich außerhalb von Erfurt zu treffen. Von dort wurden die Parteitagsteilnehmer mit Polizeieskorte in Bussen zur Messe gebracht.

Es gibt ein Video, wie auf dem Parteitag ein Delegierter nachmittags einen Antrag stellt, den Parteitag für heute zu beenden, weil die Reihen sich schon lichten und viele schon 13 Stunden auf den Beinen waren.

Die Stimmung der Antifaschisten auf den verschiedenen Erfurter Plätzen war nach 13 Stunden Blockaden jedenfalls keineswegs betrübt, sondern optimistisch und stolz auf das, was an diesem Tag auf die Beine gestellt wurde.

Noch mal Glückwunsch und vielen Dank an alle, die sich an diesem Tag früh den Wecker gestellt haben, um zu sagen: Keinen Fußbreit den Faschisten