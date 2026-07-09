Helge von Czaplinski, Andrea Knorr und Sedat Danisman stellen aus

Der Maler und Kalligraf Sedat Danisman, die Malerin Andrea Knorr und der Maler und Plastiker Helge von Czaplinski stellen ihre Werke im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst, aus.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 10. Juni, um 18 Uhr. Dauern wird sie bis ca. 22 Uhr. Musikalisch untermalt von Sandy & Friend und mit vielen weiteren kulturellen und kulinarischen Überraschungen gibt es Kunstgenuss auf Ruhrpott-Art.

Die Ausstellung wird im Rahmen des Sommerfestes der Horster Mitte, am 11. Juli ab 14 Uhr fortgesetzt. Die drei Künstlerinnen und Künstler aus Gelsenkirchen und Essen bieten Kalligrafie, Branding, Henna-Tattoos und Kinderbemalung an. Das sollte sich niemand entgehen lassen.

In der Zeit danach wird die Ausstellung jeweils mittags, 12.30 Uhr, und freitags ab 19 Uhr beim Kneipen-Gastro-Erlebnis Bistro inne Mitte zu sehen sein.