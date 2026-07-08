Höckes Klos als Staatsbarometer

Tja. Schauen wir hin

Ausgerechnet die Autobahntoiletten gehören zu den wenigen Dingen, die in den letzten Jahren spürbar besser geworden sind: häufigere Reinigung, modernere Anlagen, mehr Kontrollen. Selbst der ADAC bescheinigt den Sanitärbereichen oft gute Noten. Klar, man zahlt dafür einen Euro bei Sanifair – und ja, Kritik am Preis und am Monopol ist berechtigt. Nur: Die AfD hat sich dieser Kritik am „Toiletten-Euro“ nie wirklich angeschlossen. Als selbsternannte Gralshüterin des Privateigentums will man keineswegs in die Profite privater Betreiber eingreifen.

Höcke wollte offenbar sagen: Früher war alles sauberer, geordneter, „deutscher“ – heute versinkt das Land im Dreck wie ein Rastplatz-Klo um drei Uhr nachts. Nur passt die Realität nicht zum Narrativ. Während die Klos besser werden, eskalieren die echten Probleme. Aber statt über echte Ursachen zu sprechen, wird das Symbol vom verdreckten Klo zum ultimativen Beweis für den Untergang des Abendlandes hochstilisiert.

Das ist peinliche deutschtümelnde Toiletten-Mystik. Eine Partei, die den Zustand des Landes anhand von Klobrillen diagnostiziert, hat entweder keine echten Argumente – oder sie hält ihre Wähler für Menschen, die vor allem eins wollen: endlich wieder eine saubere Schüssel, ohne groß darüber nachzudenken, wer eigentlich für die ganze Verstopfung verantwortlich ist.

Oder will Höcke jetzt die Remigration, damit wenigstens an den Toiletten keine Wartezeiten mehr entstehen? Nur entstehen die selten, außerhalb von Ferienzeiten, wenn Millionen Deutsche in den Auslandsurlaub aufbrechen.

Saubere Klos sind gut. Aber wenn das die große Vision für ein „geheiltes Deutschland“ ist, dann stinkt’s gewaltig. Nicht nach Klo – nach geistiger Verstopfung.