Kämpferische Kundgebungen
IG-Metaller protestieren bei VW (wird ergänzt)
Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags der IG Metall gegen die Angriffe auf die Belegschaften finden an vielen VW-Standorten Proteste statt: In Salzgitter sind es ca. 400 Teilnehmende. In Hannover-Stöcken protestieren vor dem Werkstor etwa 250 Menschen. In Emden versammeln sich 600 Kolleginnen und Kollegen. Weitere Proteste sind unter anderem in Wolgsburg, Zwickau und Kassel geplant.
- In Salzgitter waren es 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- In Hannover-Stöcken protestieren vor dem Werkstor etwa 250 Menschen
- In Emden versammeln sich 600 Kolleginnen und Kollegen
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Weitere Proteste sind unter anderem in Wolgsburg, Zwickau und Kassel geplant.