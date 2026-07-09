Kämpferische Kundgebungen

IG-Metaller protestieren bei VW (wird ergänzt)

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags der IG Metall gegen die Angriffe auf die Belegschaften finden an vielen VW-Standorten Proteste statt: In Salzgitter sind es ca. 400 Teilnehmende. In Hannover-Stöcken protestieren vor dem Werkstor etwa 250 Menschen. In Emden versammeln sich 600 Kolleginnen und Kollegen. Weitere Proteste sind unter anderem in Wolgsburg, Zwickau und Kassel geplant.