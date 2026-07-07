Interesse an der sozialistischen Perspektive zeigt sich im Literaturverkauf

Insgesamt wurden circa 800 Rote-Fahne Magazine wurden verkauft. Mindestens 45 Bücher und sonstige Broschüren wurden vor der Messe verkauft, und am Gothaer Platz waren es Bücher und Broschüren im Wert von 350 Euro. Besonders beliebt waren die Durchblick-Broschüren, und da vor allen Dingen "Warum brauchen wir eine sozialistische Jugendbewegung und was sind ihre weltanschaulichen Grundlagen?" und die Broschüren zum AfD-Verbot.

Dazu gehörten zahlreiche, oft intensive Gespräche. Das zeigt nicht nur das Interesse und die Neugierde insbesondere der Jugendlichen bei dem antifaschistischen Protest, es ist auch ein Sprung im Kampf um die Denkweise. Dieser Auseinandersetzungen werden Früchte tragen, und durch die bundesweite Beteiligung in vielen künftigen Diskussionen eine Rolle spielen, während die Literatur ihren Teil tun wird, das Bewusstsein zu heben.