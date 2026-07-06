Jugendliche und Kinder solidarisch mit Audi-Kollegen

Die Kinder der Rotfüchse brachten ihr Transparent mit: „Wir wollen auch noch Arbeit!“, das am Ende gefüllt war mit vielen bunten Kinderhandabdrücken. Sie bastelten Snackboxen für die Audi-Arbeiter. Solidarität ist für REBELL und Rotfüchse kein leeres Wort.

Das Widerstandskomitee wird Stück für Stück Stadtgespräch. Sonntagmittag fand eine Pressekonferenz statt, die ihr hier anschauen könnt.

Natürlich machen sich viele Sorgen. So richtig glauben können es einige noch nicht. Eine Reihe Jugendlicher wusste nicht Bescheid. Wir klärten auf, auch über die brutale Polizeigewalt gegen Verteiler der Zeitung „Vorwärtsgang“ letzte Woche. Das stieß auf große Empörung. Ein Jugendlicher: „Das hab ich noch nicht mitbekommen. Aber mein Kumpel arbeitet dort. Warte kurz, wir treffen uns, dann hole ich die Leute und wir unterschreiben.“



Eine Gruppe Auslandsstudenten unterschrieb auch. Spaltung in Studenten und Arbeiterjugendliche war keine Frage. Zumindest gefühlsmäßig merken viele, dass die Situation außergewöhnlich ist, auch wenn es natürlich noch die einen oder anderen Illusionen gibt. Die Bereitschaft, darüber tiefer zu sprechen, wächst. Überhaupt war auffällig, dass sich Schüler, Azubis aus dem Handwerk usw. positionierten. Die Situation der Industriearbeiter geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Wenn einzelne meinten, das ginge sie nichts an, kritisierten wir das aber auch. Raushalten ist heute nicht mehr drin. Geduld zu haben, lohnte sich dabei. Zwei Mädchen hörten sich am Ende dann doch an, worum es ging.

Eine junge Pflegerin sagte: „Ich bin auf Demos. Aber ich suche auch eine Organisation, damit es längerfristig etwas bringt.“ Genau richtig! Der REBELL Heilbronn wirbt dafür, jetzt Mitglied zu werden.