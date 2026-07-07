Jamaika
Kingston: Protest gegen US-Abschiebezentrum
Rund 500 Demonstranten versammelten sich am 30. Juni in Kingston, Jamaika, um gegen ein Abkommen zwischen ihrer Regierung und Washington zu protestieren, das die Insel zu einer Durchgangsstation für aus den USA abgeschobene Personen macht, die in andere Länder weitergeleitet werden sollen. Es gibt zunehmende Kritik daran, dass Jamaika in das wachsende Netzwerk von Ländern aufgenommen wurde, die sich bereit erklärt haben, eine zentrale Einwanderungspolitik der Trump-Regierung zu unterstützen: Abschiebungen in Drittstaaten, bei denen Migranten in andere Länder als ihre eigenen geschickt werden. Weder die USA noch Jamaika haben den Wortlaut des Abkommens veröffentlicht.